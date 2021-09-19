Сергей Нетесов, специалист в области вирусологии, отметил, что на начальной стадии развития болезни отличить коронавирус от обычного гриппа по симптомам не видится возможным.

Вирусолог заявил, что узнать, чем именно заразился больной можно лишь путем проведения диагностики в лабораторных условиях. Нужно либо сдать анализы на наличие в организме антител, либо пройти ПЦР-тест. Определить заболевание по начальным признакам невозможно, так как грипп на этом этапе идентичен COVID-19.

Медик напомнил, что и при гриппе часто происходят проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также может пропасть ощущение запаха и вкуса. Нетесов отметил, что в РФ недавно началась вакцинация против гриппа. Ставить прививку от данного заболевания следует, как минимум, через три-четыре недели после получения препарата от SARS-CoV-2.