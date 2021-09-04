Американец Джейкоб Энтони Чансли, который хорошо запомнился по медвежьей шапке с рогами в день штурма Капитолия 6 января, может оказаться в тюрьме на срок до 20 лет. Приговор ему вынесут 17 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Минюста США.

Также в заявлении говорится, что действующее законодательство предусматривает освобождение Чансли сразу после оглашения приговора под надзор правоохранительных органов.

Напомним, что 6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия, где подводились итоги выборов. В результате этой акции погиб полицейский и женщина, участвующая в протестах. 9 января Чансли задержали представители правоохранительных органов. Они предъявили ему обвинение. Позже “Викинг” признал свою вину. В настоящий момент он содержится под стражей.