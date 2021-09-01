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Анатолий Матвийчук, ветеран афганской войны, заявил, что СССР выводил свои вооруженные силы из Афганистана организованно, а у США данная миссия превратилась в хаос.

Согласно его словам, советские власти, прежде чем браться за вывод своих военных подразделений, согласовали все необходимые детали с тогдашним правительством Афганистана. В итоге вывод войск шел в течение трех лет, причем советские солдаты возвращались на родину с поднятыми флагами, как победители.

Бывший военный добавил, что Советский Союз создал на территории этой ближневосточной республики армию, сумевшую продержаться без поддержки извне около трех лет. Если же посмотреть на действия Соединенных Штатов, то можно увидеть лишь панику и хаос. Были брошены оружие и техника на миллиарды долларов, которые перешли в руки боевиков, а афганский президент и вовсе сбежал.

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