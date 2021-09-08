Украинская Верховная Рада приняла обращение к международным организациям, в котором изложено требование не признавать выборы в Госдуму РФ. За это решение проголосовало 318 народных избранников, хотя необходимый минимум составлял 226 депутатов.

Обращение связано с тем, что выборы в российскую Госдуму пройдут на Крымском полуострове и на территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. По мнению украинских властей, последние не имеют права голоса в РФ, поэтому результаты выборов не могут быть признаны легитимными.

Кроме того, в обращении депутаты ВРУ призывают ввести санкции против властей ДНР и ЛНР, а также «оккупированного Крыма».

Напомним, что в голосовании, которое состоится в период с 17 по 19 сентября, примут участие представители 14 российских партий.