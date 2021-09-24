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Петер Сийярто, руководитель венгерского МИД, в рамках разговора с журналистами сообщил, что скоро страну посетит Алексей Миллер, глава «Газпрома», чтобы подписать новый контракт на поставки «голубого» топлива.

Согласно его заявлениям, представитель российской госкомпании прибудет в Венгрию 27 сентября. Данное соглашение предполагает, что Будапешт будет ежегодно принимать 4 миллиарда 500 миллионов кубометров газа на протяжении будущих пятнадцати лет. Поставки будут осуществляться по 2-м разным газопроводам, проложенным через Сербию и Австрию.

Руководитель МИД Венгрии отметил, что в стране положительно оценивают сотрудничество с РФ в газовой отрасли. Соответствующее соглашение должно будет вступить в силу уже 1 октября нынешнего года. В СМИ напоминают, что впервые о подписании нового контракта стало известно еще в августе в рамках переговоров между Сийярто и Сергеем Лавровым, главой МИД России.

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