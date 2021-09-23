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Новый супергеройский боевик от Marvel «Вечные» в российском прокате выйдет с рейтингом 18+.

Как сообщается, решение было принято из-за того, что в фильме появляется персонаж нетрадиционной ориентации. Его роль исполнил актёр Брайан Тайри Генри. Отмечается, что его герой Фастос будет являться первым персонажем Marvel нетрадиционной ориентации.

В США лента также получит возрастное ограничение, но только PG-13, и по другим причинам. Данное ограничение означается, что детям младше 13 лет смотреть фильм не рекомендуется. Объясняется это наличием нецензурной лексики, и жестоких, а также сексуальных сцен.

В российском прокате выход фильма запланирован на 4 ноября. В мировом прокате фильм можно будет посмотреть уже в конце октября.

Недавно мы рассказывали о фильме “Солнцепек”, который планируется показать за рубежом. Для этого его переведут на иностранные языки.

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