Фильм «Солнцепек», премьера которого состоялась 12 августа, оставил неизгладимый след в сердцах российских зрителей. В настоящий момент осуществляется его перевод на иностранные языки для показа в других государствах.

Драму, рассказывающую о событиях на Донбассе в 2014-2015 годах, переведут на украинский, арабский, английский и французский языки. Это позволит показать жителям других стран мира, что именно происходило на Донбассе в начале войны.

Главными персонажами картины является семья Новожиловых. Они внезапно оказываются в гуще боевых действий, в которых мирных жителей жестоко уничтожают правительственные войска. Также в фильме показаны добровольческие батальоны, обстреливающие мирные населенные пункты из РСЗО и минометов, мародеры, которые не прочь поживиться за счет убитых или покинувших родные дома жителей региона, солдаты ВСУ, для которых не существует разницы между ополченцами и мирными жителями.

Фильм сняли режиссеры Михаил Вассербаум и Максим Бриус. Сценарий написал Владимир Измайлов. Создатели постарались максимально точно изобразить каждую деталь и воссоздать атмосферу Луганска того недалекого времени.