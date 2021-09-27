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Соединенные Штаты сами придумали запрет на милитаризацию космоса, теперь сами же хотят его нарушить, выводя на орбиту планеты космическое оружие. Однако пока это только ничем не подкрепленные заявления, так как Вашингтон отлично знает, что идея «звездных войн» абсолютно бессмысленна, считает политолог Анатолий Вассерман.

Так он прокомментировал заявление гендиректора концерна «Алмаз-Антей» о выводе американцами на орбиту космических челноков, которые могут быть вооружены ядерными бомбами.

По словам Вассермана, американцы тестировали целесообразность «звездных войн» еще во времена президента Рональда Рейгана. И пришли к выводу, что разработать защиту от самых совершенных бомб и ракет обойдется гораздо дешевле, чем доставить эти боезаряды на орбиту.

«Думаю, это всего лишь очередной распил бюджета. Все-таки американский военно-промышленный комплекс очень хорошо раскручен, и для процветания ему постоянно нужны все новые большие деньги», — подвел итог эксперт.

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