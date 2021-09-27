Об этом заявил журналист BBC Илья Барабанов в беседе с ведущими телеканала «Дождь» (признан иноагентом в России).

По данным Барабанова, россияне уже давно работают в Мали. Их востребованность значительно выросла после успешных миссий на Ближнем Востоке и в Африке. Сейчас пришло время открывать новые страны.

«Теперь вот уже больше месяца, как они в Мали. И более того, там сейчас продолжается гигантский африканский набор, продолжают сотни людей набирать и фрахтовать для отправки в Африку», — сообщил журналист.

Ранее на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров косвенно подтвердил присутствие россиян в Мали.

«Они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами», — отметил министр.

По словам одного из бойцов, в августе «вагнеровцы» уже находились в Мали. Журналисты уверены, что численность российского подразделения будет только расти.

Последние годы в Мали наблюдается нестабильность, которая привела к двум госпереворотам и росту террористической активности. Миротворцы ООН за восемь лет так и не сумели решить проблему радикального исламизма, в связи с чем власти Мали решили найти альтернативного поставщика военных услуг. Сообщается, что жители Мали выходят на митинги в поддержку россиян.