Японские пользователи Сети так обиделись на президента РФ Владимира Путина из-за Курильских островов, что потребовали вернуть собаку Юмэ, подаренную губернатором префектуры Акита в 2012 году.

Таким образом японцы прокомментировали сюжет телеканала NHK о торжественном шествии на Курилах, посвященном завершению Второй мировой войны. Зрители назвали его очередным напоминаем Японии, что острова больше никогда не перейдут под их контроль.

Один из комментаторов даже заявил, что шествие – это «издевательство» России над Японией. Его поддержали другие пользователи, которые потребовали официальной реакции на торжество со стороны японского внешнеполитического ведомства.

Гораздо реже встречались и более адекватные комментарии, в которых пользователи вполне логично заявляли – Япония подписала акт капитуляции перед Советским Союзом и сама отдала Курильские острова. Махать шашкой сейчас, чтобы их вернуть, совершенно бессмысленно.