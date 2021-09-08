Жители Воронежа опубликовали ролик, на котором можно увидеть, как несколько водителей автобусов ночуют на остановке общественного транспорта «ВРТТЗ». Видео опубликовало издание “Вести.Воронеж”.

Отмечается, что тем самым водители стараются занять очередь, чтобы затем в числе первых оказаться на линии. Жильцы ближайших многоэтажных домов отмечают, что микроавтобусы начинают приезжать к конечной остановке примерно в час ночи, а к пяти часам утра здесь собирается не менее двадцати транспортных средств. Поэтому маршрутчикам приходится спать прямо в своих машинах.

Согласно словам водителей, им пришлось пойти на подобные меры из-за снижения заработка, напрямую зависящего от количества перевезенных пассажиров. Они отметили, что должны ежедневно отдавать компании, которая обслуживает маршрут, 3 000 рублей. Немало денег также уходит на топливо. Оставшиеся средства и являются их зарплатой. Пассажиры при этом начали беспокоиться за свою безопасность, считая, что плохо отдохнувшие маршрутчики могут спровоцировать ДТП.