Жители Великобритании прокомментировали недавнее заявление британского коммодора об авианосце Queen Elizabeth.

Как сообщается, недавно коммодор британских ВМС Стив Мурхаус заявил, что поход авианосца Queen Elizabeth является демонстрацией Москве «новой решимости». Уточняется, что поход продлится 28 недель, авианосец пройдёт за это время более 48 тысяч километров. Кроме того, было заявлено, что данный поход является «сигналом» Москве и Пекину. Статья была опубликована изданием The Dally Telegraph.

По словам британских пользователей Сети, Россию называют главным врагом и эта одержимость демонстрирует непонимание сегодняшнего мира. Было отмечено, что холодная война уже закончилась. Кроме того, было заявлено, что основную опасность представляет Китай, который с лёгкостью может убрать Великобританию из морей. Некоторые заявили, что Queen Elizabeth сильно проигрывает в сравнении с китайскими суперавианосцами и потому Китай лучше не раздражать.

Также некоторые напомнили об инциденте в Чёрном море, заявив, что Королевский ВМС способны затопить свой корабль в политических целях.

Военный эксперт Пол Антонопулос недавно заявил, что США может использовать Украину для того, чтобы отомстить за унижение Великобритании в Чёрном море. Так, страны договорились о сотрудничестве в данном регионе.