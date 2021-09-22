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В Великобритании из труппы Английской гастрольной оперы уволили практически половину состава.

Как сообщается, 14 человек, которые входили в состав труппы, получили отказ в продлении контракта, причём некоторые из них проработали в оркестре больше двух десятков лет. Причиной увольнения, как было заявлено в сопроводительном письме, стала необходимость «большего этнического разнообразия». Таким способом хотят сформировать «более современный оркестр».

Директор заявил, что он последовал рекомендациям Совета по делам искусств Англии. Однако Совет, в свою очередь, отрицает, что давал такие инструкции или рекомендации. В настоящее время Совет ведёт переговоры с оперой, чтобы убедиться в отсутствии нарушения критериев финансирования.

Инцидент вызвал критику со стороны артистического сообщества. Руководство оперы обвинили в зеркальном расизме и жестокости ради идеологии. Также было отмечено, что для уволенных артистов это стало тяжёлым ударом, так как они только начали финансово подниматься после пандемии.

Ранее компании Facebook пришлось извиняться из-за того, что искусственный интеллект пометил видеоролик с чернокожими людьми как “видео о приматах”. Никаких животных в ролике не было в принципе.

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