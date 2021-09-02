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Британские эксперты рассказали о продолжительной коронавирусной инфекции, которая в ряде случаев способна нанести здоровью серьезный вред. Также в результате исследований они выделили наиболее распространенные симптомы этого заболевания.

По словам ученых, пациенты с «долгим» коронавирусом чаще всего сталкивались с такой проблемой, как повышенная утомляемость. Именно этот симптом назвали более 50 процентов испытуемых.

Кроме того, в тройку распространенных признаков недуга вошли боли в мышцах, появление затруднений в дыхании и сложности с концентрацией мыслей и внимания. За последний симптом проголосовал 31 процент участников исследования.

«Долгий» Covid, который не отпускал пациентов на протяжении месяца или более, был зафиксирован у 970 тысяч жителей Великобритании. В основном он возникает у людей в возрасте от 35 до 69 лет, а также у людей с хроническими недугами.

В зависимости от разных факторов «долгий» коронавирус может длиться от 1 до 9 месяцев. В некоторых случаях этот срок увеличивается до года. В подобных случаях у пациента со временем развиваются заболевания сердечно-сосудистой системы, проблемы с мыслительными способностями, памятью и концентрацией.

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