Россия весьма оригинально представила свой новейший истребитель Су-75 «Шах и Мат» как до международной выставки МАКС-2021, так и непосредственно во время самого мероприятия. Также она пообещала, что уже в 2023 году прототип самолета должен подняться в небо. Однако до сих пор остается загадкой, для чего Москве нужен этот истребитель.

Военный эксперт Тревор Филсет, публикацию которого в издании The National Interest представляет в эксклюзивном переводе портал discover24.ru, приводит свои предположения.

Он поясняет, что одним из ключевых достоинств истребителя является увеличенный размер крыла. Это наталкивает на версию, что Россия намерена использовать Су-75 на своем пусть устаревшем, но еще вполне боеспособном авианосце «Адмирал Кузнецов». Кроме того, РФ может продать его странам, которые также имеют в своем распоряжении авианосные корабли.

Если речь идет действительно об «Адмирале Кузнецове», то конструкция крыла истребителя продумана правильно. Все дело в том, что на этом авианосце пространство палубы, выделенное под взлетно-посадочную полосу, небольшое, а паровые катапульты, такие, как у американских кораблей, отсутствуют вообще. Поэтому успешный взлет истребителя во многом зависит как раз от размаха крыльев.

Не только на море

Автор также отмечает, что большой размер крыла может говорить совсем не о желании использовать истребители Су-75 на авианосцах. Также он используется в самолетах, которые способны подниматься на большие высоты. Разработчики Checkmate заявили, что он сможет летать на высоте до 18 километров, что даст ему преимущество перед потенциальным противником. Филсет сравнивает Су-75 с американским F-35C, также имеющим увеличенный размах крыльев, но отмечает, что подобное решение несколько уменьшает скорость полета.

Возможность подниматься на большую высоту позволяет обеспечивать экономию топлива, что также немаловажно, пишет эксперт. Су-75 представляет собой компактный истребитель, который вряд ли может нести большой запас керосина. Поэтому большое крыло позволит ему взлетать как можно выше для максимальной эффективности.

Филсет уверен, что даже если «Шах и Мат» провалится на рынке, что маловероятно, Россия вполне может задействовать его в своих ВВС. Су-75 выполнен с применением стелс-технологий, а в распоряжении РФ сейчас имеется не так много самолетов-невидимок.