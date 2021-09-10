Россия активно использует в Сирии свою авиацию, причем в подавляющем большинстве случае это вертолеты или самолеты, пишет американское издание Strategy Page.

Авторы поясняют, что РФ проигрывает Соединенным Штатам и Турции по количеству задействованных в САР беспилотников, однако она компенсирует это отставание штурмовиками Су-25. Эти истребители обладают невероятными возможностями и идеально подходят для борьбы с террористами.

По словам экспертов, российские штурмовики проигрывают американским A-10 Thunderbolt II по надежности и стабильности, однако не уступают им в эффективности. Су-25, разгоняющийся до 900 километров в час, может использовать 30-миллиметровую пушку, ракеты класса «воздух-воздух», в том числе высокоточные, а также авиабомбы.

Как российский, так и американский штурмовики проектировались таким образом, чтобы подходить на минимальное расстояние к позициям противника, наносить смертоносные удары и моментально уходить от ответных атак. Модернизированная версия Су-25СМ3, к примеру, может моментально взмывать на высоту до 4 километров, где она становится неуязвимым для зенитных ракет.

Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», отмечают также, что после модернизации на этих штурмовиках появилась современная электроника, эффективная навигационная система и аппаратура для управления огнем, ничем не уступающая американской.