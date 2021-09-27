Журналисты издания The Washington Times признали существенное отставание Соединенных Штатов от России в арктической гонке. Они написали, что убедиться в этом несложно – достаточно подсчитать ледоколы каждой из стран.

В распоряжении России имеется несколько десятков кораблей, которые постоянно модернизируются и поддерживаются в идеальном техническом состоянии. Таяние льдов в Арктике не застанет Москву врасплох – благодаря большому количеству ледоколов она получит преимущество перед другими странами и сможет начать разработку природных ресурсов северного региона раньше остальных.

У США есть только два ледокола. Это корабли Healy и Polar Star. Причем первому уже исполнилось 22 года, а второй находится на службе уже 45 лет.

Авторы публикации пишут, что Америка должна молиться на эти корабли, холить и лелеять их, так как они дают возможность пробиваться сквозь льды, проводить исследования и измерения, определяя, как скоро изменится климат в Арктике и на всей планете.

Океанограф Джим Томпсон называет ситуацию с ледоколами в США позором. Он отмечает, что возможностей двух ледоколов не хватает для проведения полноценных исследований в Арктике, поэтому США должны срочно исправлять ситуацию.