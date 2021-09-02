Когда на прошлой неделе заместители министров обороны России и Саудовской Аравии подписали новое соглашение о военном сотрудничестве, это стало не только признаком роста между двумя правительствами, но и четким сигналом Эр-Рияда: он готов диверсифицировать свои отношения в сфере обороны выходят за рамки давнего сосредоточения внимания на Соединенных Штатах.

В США такой подход вызвал серьезную озабоченность. Американское военное издание Breaking Defense напомнило, что в рамках Международного военно-технического форума «Армия 2021», прошедшего под Москвой, заместители министров обороны Саудовской Аравии (принц Халид бин Салман) и России (генерал-полковник Александр Фомин) подписали договор о развитии совместного военного сотрудничества между двумя странами. Министр обороны России Сергей Шойгу присутствовал на церемонии подписания.

Издание отмечает, что соглашение было подписано на фоне сокращения войск США в регионе и вскоре после вывода восьми противоракетных систем Patriot и THAAD из Саудовской Аравии, Иордании, Кувейта и Ирака.

«Личные амбиции и проблемы наследного принца Мохаммеда бин Салмана и новый сдвиг в политике США в отношении региона, несомненно, предоставляют россиянам возможность, которую они не могли упустить, чтобы добиться решительных успехов за счет своих традиционных соперников», – сказал по этому поводу Фади Ассаф, один из руководителей консалтинговой компании в сфере безопасности MESP, действующей на всем Ближнем Востоке.

Наследный принц Саудовской Аравии «видит личную выгоду в сближении между Королевством и путинской Россией на многих уровнях, в основном как будущий король и глава государства», пояснил Ассаф, и также добавил: «Доступ к саудовскому оборонному рынку означал бы значительный политический и экономический успех для россиян, которые ищут другие рынки Персидского залива, включая ОАЭ и Катар, одновременно пытаясь расширить свое присутствие на иракском и турецком рынках».

Это не первое соглашение по оружию между двумя странами. В 2017 году Россия согласилась продать Саудовской Аравии оружия на 3 миллиарда долларов, включая права на местное производство противотанковых ракет «Корнет-ЭМ», многозарядных ракетных установок ТОС-1А, автоматических гранатометов АГС-30, автоматов Калашникова и боеприпасов. Хотя инициативы затем застопорились, уровень военного оборудования, который обсуждается сейчас, имеет более высокие возможности – и более высокое геополитическое влияние.

Глядя на ситуацию в сфере обороны Саудовской Аравии и учитывая тенденции, которые они продемонстрировали в своей войне против Йемена, «российские беспилотные летательные аппараты и военные вертолеты, кажется, дают самые непосредственные перспективы. Оба этих типа вооружений могут быть относительно легко интегрированы в войска Саудовской Аравии. Подобные сделки все же будут менее провокационными для Вашингтона, чем закупка Саудовской Аравией российских истребителей или систем ПВО», – сказал для Breaking Defense Брэндон Патрик, аналитик по вопросам обороны Среднего Востока.

Он также отметил: на военном и оперативном уровнях одна проблема, которая дает России огромное преимущество перед США и другими традиционными военными партнерами Саудовской Аравии, заключается в том, что Москва гораздо более мягче подходит к установлению условий для применения своего оружия.

Кроме прочего, Саудовская Аравия рассчитывает на российские системы, которые прошли испытания на полях сражений и которые Эр-Рияд может оптимизировать для собственного использования и, возможно, захотеть производить их на экспорт. Получение прав на создание большего количества российских систем внутри страны принесло бы пользу отечественной промышленности Саудовской Аравии и потенциально способно сделать эту страну важным экспортером оборонной продукции.

Но более всего военных аналитиков США сейчас мучает кошмар возможной «сделки саудовцев с русскими», связанный с системой ПВО С-400 или истребителями класса Су-35 или самолетов пятого поколения. По их мнению, если Саудовская Аравия хочет послать сигнал Вашингтону, не подвергая серьезной опасности американо-саудовские отношения в сфере безопасности, она должна ограничить свои оружейные сделки с Россией меньшими – или даже символическими – заказами относительно безвредного оборудования.

«С экономической точки зрения оборонная промышленность – одна из немногих областей, в которых российская экономика, в основном ориентированная на сырьевые товары, конкурирует на мировой арене, и Путин продвигает российское оружие для получения стратегических и экономических выгод от таких продаж», – заявил Патрик. По его мнению, Саудовская Аравия осознает, что США являются фундаментально более сильным и более способным партнером в сфере обороны, чем Россия когда-либо могла бы стать, учитывая ее отношение к Ирану, с которым саудиты находятся в наиболее остром конфликте.