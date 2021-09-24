В Вашингтоне пройдёт встреча, которая будет определять дальнейшее влияние США в Азиатском регионе.

Как сообщается, форум состоится 24 сентября, участие в нём примут представители США, Австралии, Японии и Индии. Это те страны, которые заинтересованы в том, чтобы ослабить влияние Китая.

Известно, что в США для встречи с американским президентом прибыли лидер Индии и премьер-министры Японии и Австралии. Темой их беседы станет «продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Сейчас США пытаются укрепить в Азии свои дипломатические связи. Япония же весьма враждебно относится к военным возможностям Китая. Кроме того, недавно было заключено соглашение AUKUS между США, Австралией и Великобританией, что также вызывает беспокойство у некоторых стран Юго-Восточной Азии.

Недавно советник Ангелы Меркель Кристоф Хойсген заявил, что соглашение AUKUS является оскорблением союзников по Североатлантическому альянсу. Также он отметил, что это сильно ударило по доверию к администрации Белого Дома.