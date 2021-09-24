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Кристоф Хойсген, советник Ангелы Меркель, немецкого канцлера, отметил, что формирование Британией, Соединенными Штатами и Австралией партнерства в области обороны AUKUS является оскорблением союзников по Североатлантическому альянсу.

Согласно его словам, Джо Байден, американский президент, продолжает политику предыдущего лидера США Дональда Трампа. Он добавил, что создание данного альянса сильно ударило по доверию к новой администрации Белого Дома. Немецкий политик не уверен, что возможное усиление безопасности в Тихоокеанском регионе смогло перевесить эту потерю.

По мнению Хойсгена, решение Вашингтона вывести американские войска из Афганистана и создать AUKUS идет вразрез с ожиданиями союзников. Он понимает, что США лишь хотели снизить свои затраты на содержание войск за рубежом, но это все равно не оправдывает тот факт, что они не стали согласовывать свои действия с партнерами.

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