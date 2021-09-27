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Президент США Джо Байден не захотел включать Украину в список тем, которые Соединенные Штаты должны обсудить с Россией, рассказал бывший советник Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

Он пояснил, что одна из причин такого решения главы государства – усталость от Украины, которую ощущают не только в Вашингтоне, но и в других столицах мира. Киеву нужно прекратить доставать мировых лидеров своими бесконечными «хотелками» и вместо этого взяться за решение многочисленных экономических и политических проблем внутри страны, считает эксперт.

Еще одна причина кроется в желании сохранить возможность говорить с Россией с позиции силы. Тема Украины позволяет делать это, но сейчас она настолько ограничена, что никакого продвижения вперед добиться невозможно. Резкие движения в ту или иную сторону могут нарушить появившийся сейчас баланс и США утратят статус-кво в отношениях с Москвой. Этого Байден допускать не хочет.

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