В США рассказали о 22 видах птиц и рыб, которые окончательно исчезли с лица Земли. Об этом рассказывает The New York Times со ссылкой на Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Список с полными названиями вымерших видов ещё не опубликован, но отмечается, что в него включён белоклювый королевский дятел, получивший название «Господь Бог-птица». Последний раз птица была замечена аж в 1944 году, а в список исчезающих видов её добавили в 1967 году.

В список вошли 11 видов птиц, 8 видов пресноводных мидий, два вида рыб и один вид летучей мыши. Кроме того, сообщается об одном исчезнувшем виде растений. Всех их включили в список животных, которые могут вымереть, ещё в то время, когда ещё была надежда, что вид сможет выжить. Однако ряд таких факторов, как глобальное потепление, вырубка лесов, загрязнения окружающей среды или действия браконьеров, привели к тому, что виды вымерли окончательно.

Ранее мы сообщали о том, что новозеландским попугаем какапо вырождение, несмотря на малую популяцию, не грозит. Считалось, что эти птицы склонны к генетическому вымиранию, но оказалось, что у них почти нет вредных мутаций.