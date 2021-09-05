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В стремительно изменяющейся стратегической среде широкое распространение получат прокси-войны. Они предполагают использование сверхдержавами посреднических сил.

Американские обозреватели Эндрю Уорнер и Фрэнк Хоффман в своей публикации в издании War on the rocks поясняют, что потенциальные противники Соединенных Штатов практически всегда применяли косвенные подходы к противостоянию. Их необходимо внимательно изучить, для чего нужно использовать опыт боевых действий в Сирии, Ираке и других странах.

Авторы публикации заявляют, что нынешний подход Пентагона к возможным войнам является неправильным. Он уже признал возрождение России и возвращение планеты к конкуренции сверхдержав, однако не учитывает прокси-силы. Они представляют собой посредников, которые вооружаются и обучаются крупными государствами. От того, насколько хорошей оказывается их подготовка, во многом зависит исход противостояний.

Эксперты заявляют, что в учебники для военных заведений уже сейчас нужно включать сведения о прокси-войнах и управлении разнообразными альянсами. Все дело в том, что в будущем такие сражения станут гораздо более предпочтительными, чем прямые противостояния.

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