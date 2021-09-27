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Авторы американского портала Military Watch сообщили, что Западу удалось предотвратить поставку Китаю бомбардировщиков Ту-160. Об этом рассказывает портал «Военное дело».

Как сообщается, Ту-160 был разработан ещё в СССР и он создавался для атаки по целям, расположенных на предельных дальностях. Часть этих самолётов после развала СССР была отдана Украине. По словам американских журналистов, тогда образовалась угроза, что эти Ту-160 могут быть проданы Китаю и это была весьма реальная возможность.

В случае, если бы Китай сумел купить Ту-160, то страна обзавелась бы первым межконтинентальным бомбардировщиком ещё 30 лет назад. Затем их бы в Китае скопировали и модернизировали. Это привело бы к тому, что сейчас Китай мог бы иметь самый крупный парк межконтинентальной авиации.

Опасаясь этого, США и Запад предприняли различные шаги, чтобы помешать этому. Так, Украине были выплачены деньги от Запада за порезку самолётов в металлолом. Другая часть самолётов была передана России в качестве оплаты за газ.

Ранее мы сообщали о том, что в США бомбардировщик Ту-160 назвали копией американского B-1. При этом было отмечено, что, несмотря на схожесть, они выполняют различные функции.

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