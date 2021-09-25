После ухода Америки из Афганистана Пентагон намерен изменить планы военного присутствия США за рубежом, и в связи с этим стала активно продвигаться идея сделать постоянным американское военное присутствие в странах Балтии. В частности, с таким призывом выступил Джон Р. Денни, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США и эксперт влиятельного Атлантического совета. Его статья попала в разряд «главных материалов» Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Поддержание в Прибалтике лишь периодических американских наземных сил, особенно когда формируется более постоянное присутствие США в соседней Польше, посылает неверный сигнал в неподходящее время и наиболее уязвимым союзникам НАТО и президенту России Владимиру Путину.

Поспешный, хаотичный вывод американских войск из Афганистана заставил некоторых американских союзников в Европе усомниться в приверженности Вашингтона НАТО и сейчас только постоянное военное присутствие США в каждой из стран Балтии может лучше всего убедить союзников в том, что Вашингтон их поддерживает.

Это особенно актуально сегодня в Литве, которая в прямом и переносном смысле находится на переднем крае усилий Запада против российского и китайского авторитаризма. Зажатый между Балтийским морем, соседом Беларусью и российской территорией Калининграда – самого военизированного участка земли в Европе, – этот относительно небольшой союзник противостоит огромным угрозам.

За последние несколько лет Россия значительно увеличила количество наступательных обычных и ядерных вооружений в своем Калининградском эксклаве, который граничит с Литвой на протяженности около 185 миль [300 км]. В совсем недавно завершившихся военных учениях «Запад» участвовало до 200 000 российских и белорусских солдат, моряков и летчиков, а также сотни танков и артиллерийских орудий, которые сначала оборонялись в воображаемом вторжении, а затем имитировали контратаку на литовскую (и польскую) территорию. Вызывает тревогу то, что учения могут привести к постоянному российскому военному присутствию в Беларуси.

Китай ввел торговое эмбарго против Литвы и отозвал своего посла из Вильнюса. Эти шаги были ответом на, казалось бы, безобидное решение Литвы разрешить Тайваню открыть дипломатическое представительство в Вильнюсе. Кроме того, Литва подверглась обширным кибератакам, приписываемым как России, так и Китаю.

Небольшое, но постоянное присутствие США в Литве укрепит безопасность США и их союзников на северо-востоке Европы по трем направлениям. Во-первых, это ясно укажет союзникам и противникам, что суверенитет и территориальная целостность Литвы являются жизненно важными интересами Америки. Во-вторых, его можно использовать для заполнения пробелов в обороноспособности Литвы сегодня, особенно в том, что касается противотанковых, артиллерийских средств, БПЛА и радиоэлектронной борьбы. И, наконец, это придаст Вильнюсу уверенность в том, что ему нужно больше инвестировать в передовые наступательные средства электронной войны и информационные операции, что позволит ему лучше реагировать на наиболее вероятные атаки со стороны России и Китая.

Основные возражения против длительного присутствия США состоят в том, что оно может каким-то образом нарушить условия соглашения 1997 года между НАТО и Россией или может запугать Путина, что вызовет нарастающую ответную реакцию. Если исходить из тщательно выверенного присутствия, которое укладывается в уже устойчивую приверженность НАТО региону, то эти опасения преувеличиваются по сравнению с широкими преимуществами безопасности.

Например, в рамках инициативы НАТО по усилению передового присутствия Германия с 2017 года возглавила многонациональную боевую группу численностью около 1100 военнослужащих в Литве. Добавление американского контингента численностью около 120 американских военнослужащих размером с роту к этому присутствию НАТО, а также к аналогичным подразделениям усиленного передового присутствия в Латвии и Эстонии вряд ли можно считать дестабилизирующим фактором, но это хорошо скажется в деле успокоения союзников и сдерживания России.

Литва и ее соседи из балтийских государств делают все возможное в рамках НАТО, постоянно неся на себе больше, чем их доля общего оборонного бремени. Но Вашингтону необходимо исправить бреши в сдерживающей политике НАТО в регионе, прежде всего постоянным присутствием войск США.