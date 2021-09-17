читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В США рассказали о слабых местах в российской и китайской обороне. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Как сообщается, с 12 октября по 10 ноября в США состоятся учения в рамках проекта «Конвергенция». Главной целью этих манёвров является массовое применение в боевых действиях автономных комплектов, которые сами ищут цели и решают их уничтожить.

В учениях будет задействовано около семи тысяч человек. Из них 900 человек – специалисты, которые займутся сбором и анализом информации. Кроме того, в учениях примут участие не только сухопутные войска, но и лётчики, моряки и морпехи.

Также сообщается, что Пентагон планирует провести отработку семи сценариев. Так, будут задействованы разведывательные беспилотники, спутники на низкой орбите, разведка с использованием радиотехники. Затем планируется заняться отражением ракетного удара противника. После этого будет осуществлена контратака вражеских позиций.

Затем вновь будет проведена разведка при помощи автономных беспилотных платформ и десантников с очками, которые имеют систему дополненной реальности.

Указывается, что в учениях будут использованы новейшие достижения в военной сфере, многие из которых засекречены.

Недавно авторы The National Interes заявили, что США обладают оружием, которое сможет лишить Россию всех преимуществ. Уточняется, что речь идёт о создании гиперзвуковых военных систем.

Вам может понравиться

МИД Франции пригрозил вывести войска из Мали в случае появления российских ЧВК

Жан-Ив Ле Дриан, руководитель французского внешнеполитического ведомства, отметил, что если в Мали появятся бойцы ЧВК из РФ, то Парижу придется вывести свои войска из страны. При комментировании вопроса о возможности

Американские истребители F-35 не успевают за российскими системами ПВО

В информагентстве Bloomberg отметили, что боевые самолеты F-35 американских ВВС начали не поспевать за китайскими и российскими комплексами противовоздушной обороны. Журналисты тщательно изучили новый отчет палаты представителей США, в котором

Почти каждый 500-й житель США умер от последствий заражения COVID-19

В СМИ заявляют, что в Соединенных Штатах практически каждый пятисотый гражданин скончался из-за последствий, возникших в результате инфицирования COVID-19. Научные сотрудники одного из американских университетов опубликовали информацию о том, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 17 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | Королев: погода, 17 сентября – ясно, до 19 °C | Подольск: погода, 17 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 17 сентября – пасмурно, до 19 °C |