В США рассказали о слабых местах в российской и китайской обороне. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Как сообщается, с 12 октября по 10 ноября в США состоятся учения в рамках проекта «Конвергенция». Главной целью этих манёвров является массовое применение в боевых действиях автономных комплектов, которые сами ищут цели и решают их уничтожить.

В учениях будет задействовано около семи тысяч человек. Из них 900 человек – специалисты, которые займутся сбором и анализом информации. Кроме того, в учениях примут участие не только сухопутные войска, но и лётчики, моряки и морпехи.

Также сообщается, что Пентагон планирует провести отработку семи сценариев. Так, будут задействованы разведывательные беспилотники, спутники на низкой орбите, разведка с использованием радиотехники. Затем планируется заняться отражением ракетного удара противника. После этого будет осуществлена контратака вражеских позиций.

Затем вновь будет проведена разведка при помощи автономных беспилотных платформ и десантников с очками, которые имеют систему дополненной реальности.

Указывается, что в учениях будут использованы новейшие достижения в военной сфере, многие из которых засекречены.

Недавно авторы The National Interes заявили, что США обладают оружием, которое сможет лишить Россию всех преимуществ. Уточняется, что речь идёт о создании гиперзвуковых военных систем.