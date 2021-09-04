Новейшие американские эсминцы класса Zumwalt имеют множество преимуществ. Они строились с применением стелс-технологий, которые не позволяют легко обнаружить корабль, вооружены крылатыми ракетами «Томагавк», Evolved Sea Sparrow, SM-2 и ASROC. При взгляде на них может сложиться впечатление о непобедимости эсминцев. Однако автор издания The National Interest в этом абсолютно не уверен.

Он сравнил американские корабли с российским ракетным крейсером «Киров», который был спущен на воду три десятилетия назад. И не смог предсказать исход противостояния между ними.

«Киров» не относится к малозаметным кораблям, пишет эксперт, поэтому он однозначно будет обнаружен раньше. Для любого из трех эсминцев Zumwalt это будет серьезное преимущество. Однако есть одно «но». Российский крейсер гораздо быстрее американских кораблей. Поэтому он сумеет уклониться от атаки и нанести удар в ответ.

Для этого на его борту имеется два десятка противокорабельных ракет «Гранит». Также крейсер оснащен несколькими зенитно-ракетными комплексами. Так, ЗРК морского базирования С-300Ф «Форт» вооружен 96 ракетами, а система 3К95 «Клинок» – 192 ракетами. И тот, и другой комплекс способны эффективно отражать противокорабельные и прочие боезаряды противника, защищая тем самым корабль.

Именно поэтому Мизоками так и не удалось определить победителя своеобразной заочной дуэли между российским и американским кораблями. Автор отметил, что из-за отсутствия ракет большой дальности эсминцу Zumwalt потребуется подкрадываться к «Кирову» на минимальное расстояние. Однако сделать это непросто из-за эффективных радиолокационных комплексов крейсера.