В конце 30-х годов прошлого столетия Соединенные Штаты впервые задействовали авианосцы и с тех самых пор эти корабли остаются самыми мощными и несокрушимыми на море. Однако Россия и Китай в последние годы все чаще разрабатывают виды вооружения, которые вполне могут расправляться с этими кораблями. Военный эксперт издания The National Interest Роберт Фарли, публикация которого представлена в эксклюзивном переводе портала Discover 24, перечисляет пять основных разновидностей оружия, способных уничтожать авианосцы.

Подводные лодки

Все известные случаи уничтожения авианосцев торпедами с подводных лодок приходятся на 30-40 годы прошлого века. Первый из них датируется 17 сентября 1939 года. Тогда субмарина U-29 торпедировала корабль HMS Courageous.

Позже, уже в годы Второй мировой войны торпеда уничтожила японский авианосец HIJMS Shinano, а также множество другие кораблей ВВС Великобритании и США.

С тех пор авианесущие суда стали более прочными и легко выдерживают мощный взрыв нескольких метрах от борта. Но и торпеды, которые выпускают США и Китай, также усиленно развиваются. Благодаря этому, взорвавшись непосредственно под кораблем, они все же могут нанести ему урон.

В настоящий момент Россия испытывает свою ядерную «торпеду судного дня» – подводный беспилотник «Посейдон». Она способна уничтожить не только авианосец, но и целую АУГ или прибрежный мегаполис, устроив рядом с ним радиоактивное цунами. Однако этот вид торпед является скорее исключением из правил.

Баллистические ракеты

Использовать баллистические ракеты против авианосцев додумался Китай, который разработал противокорабельную Df-21. Она способна атаковать боевые корабли с невиданной ранее дистанции, а также наносить им несовместимый с дальнейшей эксплуатацией урон. Кроме того, к особенностям этой ракеты относится возможность маневрирования на последнем этапе полета, благодаря чему ее очень сложно сбить.

США сейчас ведут работу над проектами, призванными защитить авианосцы от баллистических ракет, однако пока готового решения в их распоряжении нет.

Крылатые ракеты

Этот вид вооружения распространен в России, которая сейчас дорабатывает или модернизирует наследство Советского Союза. Конструкторы СССР разработали огромное множество и боеприпасов разной дальности, и платформ для их запуска, поэтому Москва всегда может подобрать подходящую крылатую ракету для уничтожения авианосца.

Она использует эти боезаряды, запуская их с кораблей и подводных лодок, с наземных платформ и самолетов. При этом разнообразие ракет просто потрясает. Это и «Калибры» морского базирования, и «противокорабельные «Ониксы», и «Кинжалы», запускаемые с истребителей. Также в скором времени появится гиперзвуковая ракета «Циркон», которая благодаря скорости в 7-9 махов может потопить авианосец за счет кинетической энергии, даже без взрыва.

Не боевое оружие

Эксперт отмечает, что уничтожить американские авианосцы может не только оружие. Так, одной из причин, по которой Соединенные Штаты могут сами отказаться от этих кораблей, вполне может стать чрезмерная осторожность адмиралов ВМС.

По словам Фарли, командиры экипажей осознают всю свою ответственность за самые величественные корабли в истории Америки. Поэтому они могут действовать осторожно, не бросая авианосцы в самую гущу боя. Это, конечно, позволить сохранить их в целости и сохранности, но вызовет вполне логичные вопросы – а зачем вообще нужен корабль, который не выполняет возложенные на него задачи.

Не принимая участия в самых острых, а значит, и самых опасных конфликтах, авианосцы просто не будут оправдывать вложенные в них средства. И отправятся на свалку истории даже без прямого участия противника.

Еще одна разновидность такого вот «не боевого оружия» – дороговизна авианосцев. Каждый корабль новейшего класса Ford (CVN-78), к примеру, обходится в 13 миллиардов долларов. И это только само судно, без истребителей, которые размещаются на его палубе. По мнению эксперта, если стоимость строительства будет расти такими же темпами и дальше, то авианосцы просто перестанут окупать средства, затраченные на них.