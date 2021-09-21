Хакеры рассказали о закрытом плане проведения совместных учений Украины и НАТО «Объединённые усилия-2021». Об этом сообщает Telegram-канал Boregini.

Как сообщается, хакеры совершили атаку на серверы ВСУ и сумели получить доступ к секретным документам. В частности, были представлены основные вводные для украинских силовиков в учениях на Донбассе.

Так, указывается, что штурмовые силы должны быть готовы к окружению «незаконных вооружённых формирований» Кроме того, указывается, что из Таганрога будут отправлены самолёты, которые начнут атаку. В учениях также будут проведены ситуации с взрывом мостов и разливом аммиака.

Также планирует создать лагеря для тех, кто попробует сбежать с поля – их планируется задействовать как живой щит. Кроме того, проведут DDoS-атаку на маршрутизатор ВСУ. Будут отработаны и другие ситуации, приближенные к реальной жизни.

Ранее мы сообщали, что 22 сентября Киев начнёт маневры “Объединенные усилия – 2021”. Не исключается, что в это время может произойти обострение ситуации на Донбассе.