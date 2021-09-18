20 сентября Киев начинает совместные с НАТО учения «Быстрый трезубец», а 22 сентября – маневры «Объединенные усилия – 2021». При этом секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявляет, что не исключено обострение ситуации на линии разграничения в Донбассе.

По его словам, эскалация конфликта начнется сразу же, как «захочет Путин». Но Украина его якобы «не боится», поэтому Россию, в случае попытки обострить ситуацию, «не ждет легкая прогулка».

Данилов в последние недели выдает одно заявление за другим, причем адекватность каждого из них вызывает серьезные сомнения. Так, ранее секретарь СНБО сообщил, что Киев может захватить самопровозглашенные ЛНР и ДНР, но не будет этого делать, чтобы не губить сотни миллионов людей. В пятницу он заявил журналисту во время интервью, что его «напрягает русский язык» и потребовал говорить на украинском.