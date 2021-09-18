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Учения «Объединенные усилия-2021», которые пройдут на Украине с участием стран НАТО, станут подготовкой к войне против ОДКБ. В частности, Киев намерен воевать с Белоруссией и другими странами-участниками договора по безопасности.

Рассказал об этом Телеграм-канал Beregini, в руки которого попал сверхсекретный документ, относящийся к грядущим учениям. В нем приводится подробный план учений, а также сообщается, что «война начнется 22 сентября в 8:30».

Кроме того, в программе учений упоминается, что Киев вместе с военными подразделениями Североатлантического альянса будет отрабатывать не только оборонительные, но и наступательные действия. Причем последним уделяется значительно больше внимания, чем всем остальным.

Эксперты уже заявили, что документ является подлинным, хотя Киев кричит на всех углах, что это фейк. Его можно понять – подобные сливы являются результатом халатности военнослужащих, причем занимающих очень высокие должности.

Стремление Украины развязать войну против ОДКБ подтверждает не только опубликованный в Сети документ, но и действия ВСУ. Так, они уже перебросили войска в Черниговскую область на границу с Белоруссией и РФ. Кроме того, маневры будут проводиться на юге Одесской области, что существенно повышает риск удара по Приднестровью, которое давно выводит Киев из себя наличием там российских миротворческих сил.

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