В подмосковном Серпухове собираются благоустроить обширный пустырь.

Как сообщается, пустырь расположен в районе Пролетарской улицы неподалёку от железнодорожной ветки, которая проходит от вокзала к микрорайону Ивановские дворики. Здесь выделили участок размером более 126 000 квадратных метров. В настоящее время этот участок является всего лишь полем, которое полностью заросло травой.

Администрация Серпухова предлагает взять этот участок в аренду, срок аренды составляет 13 лет и 2 месяца. Однако взять участок в аренду можно только под определённую цель – так, администрация хочет, чтобы здесь был возведён спортивный объект. Отмечается, что начальная цена этот лота составляет 10 миллионов рублей.

Недавно мы сообщали, что в Серпухове водитель иномарки сбил ребёнка. При этом отмечается, что он доставил ребёнка и его мать в больницу, а затем скрылся.