Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В подмосковном Серпухове собираются благоустроить обширный пустырь.

Как сообщается, пустырь расположен в районе Пролетарской улицы неподалёку от железнодорожной ветки, которая проходит от вокзала к микрорайону Ивановские дворики. Здесь выделили участок размером более 126 000 квадратных метров. В настоящее время этот участок является всего лишь полем, которое полностью заросло травой.

Администрация Серпухова предлагает взять этот участок в аренду, срок аренды составляет 13 лет и 2 месяца. Однако взять участок в аренду можно только под определённую цель – так, администрация хочет, чтобы здесь был возведён спортивный объект. Отмечается, что начальная цена этот лота составляет 10 миллионов рублей.

Недавно мы сообщали, что в Серпухове водитель иномарки сбил ребёнка. При этом отмечается, что он доставил ребёнка и его мать в больницу, а затем скрылся.

Вам может понравиться

Sohu: Советский атомолет с неограниченной мощностью оказался никому не нужен

В 1954 году Советский Союз принял на вооружение бомбардировщик Ту-95, которого ему очень не хватало для противостояния Соединенным Штатам. Однако с этим самолетом сразу же возникла одна серьезная проблема. Ему

Политолог Суздальцев: Беларусь сильно переоценивает свою роль в обороне России

Западные границы России надежно защищены посредством группировки войск, которая базируется в Калининграде. Поэтому РФ нет никакой необходимости размещать военную базу на территории Белоруссии. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев. Он

В Финляндии за побочные эффекты от вакцинации выплачивают компенсацию

Около двух тысяч евро могут получить граждане Финляндии, которые после вакцинации от коронавирусной инфекции столкнулись с побочными эффектами. Об этом рассказали журналисты местной телекомпании Yle. Они привели слова Тиины Хеллгрен,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 сентября – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | Королев: погода, 4 сентября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 4 сентября – ясно, до 20 °C |