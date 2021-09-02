Сербские конструкторы представили легкий танк, который разработан на платформе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Эта артиллерийская установка досталась стране еще от СССР и сейчас она превратилась в современную и довольно грозную бронетехнику.

Танк выполнен в двух вариантах. Один из них сохранил 122-миллиметровую пушку САУ «Гвоздика» и теперь представляет собой «легкую турель-гаубицу» (LT-H). Второй вариант получил 105-миллиметровое орудие и название LT-HPLRG-AT, указывающее на наличие пушки повышенного могущества. Он дополнен прицелом наводчика, а также автоматом заряжания, который конструкторы встроили в башню.

Кроме того, каждая из версий оснащена пусковыми установками для дымовых гранат и двумя пулеметами калибров 12,7 либо 7,62 миллиметра. Разработала легкие танки сербская компания DLS Special System.