читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сербские конструкторы представили легкий танк, который разработан на платформе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Эта артиллерийская установка досталась стране еще от СССР и сейчас она превратилась в современную и довольно грозную бронетехнику.

Танк выполнен в двух вариантах. Один из них сохранил 122-миллиметровую пушку САУ «Гвоздика» и теперь представляет собой «легкую турель-гаубицу» (LT-H). Второй вариант получил 105-миллиметровое орудие и название LT-HPLRG-AT, указывающее на наличие пушки повышенного могущества. Он дополнен прицелом наводчика, а также автоматом заряжания, который конструкторы встроили в башню.

Кроме того, каждая из версий оснащена пусковыми установками для дымовых гранат и двумя пулеметами калибров 12,7 либо 7,62 миллиметра. Разработала легкие танки сербская компания DLS Special System.

Вам может понравиться

Генпрокуратура Украины объяснила, почему не будет подавать в суд на Путина по делу об Иловайском котле

Генпрокуратура Украины не будет предъявлять обвинения президенту России Владимиру Путину по делу об «Иловайской трагедии». Как отмечается, в начале августа генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о намерении ведомства рассекретить документы
  • Анна
  • 31.08.2021
  • читать 1 минуту

Пользователи Instagram без указанной даты рождения не смогут пользоваться приложением

В скором времени некоторые пользователи Instagram могут лишиться доступа к соцсети. Об этом сообщает владелец соцсети – компания Facebook. Так, вступает в силу правило, согласно которому пользователи должны будут указать
  • Анна
  • 31.08.2021
  • читать 1 минуту

В Великобритании перечислили распространенные симптомы “долгого” коронавируса

Британские эксперты рассказали о продолжительной коронавирусной инфекции, которая в ряде случаев способна нанести здоровью серьезный вред. Также в результате исследований они выделили наиболее распространенные симптомы этого заболевания. По словам ученых,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 сентября – ясно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 24 °C | Подольск: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | Армавир: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 22 °C |