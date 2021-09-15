Российское Минобороны намеревается в ближайшее время создавать новые армии, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на издание «Репортер». Журналисты пришли к таким выводам на основе информации об избыточном производстве оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

Сообщается, что все действующие бригады уже получили такие ОТРК, однако на вооружение ВС РФ вскоре должен поступить уже четырнадцатый новый комплекс. Это говорит о желании главного военного ведомства создавать новые подразделения. Слухи об этом витают в воздухе уже несколько месяцев, однако никаких подтверждений до настоящего момента не поступало.

Разработка новейшего вооружения позволит на протяжении последующих нескольких лет создать несколько новых армий, уверены журналисты. Но Минобороны пока не дает официальных комментариев по этому поводу.