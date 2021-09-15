Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российское Минобороны намеревается в ближайшее время создавать новые армии, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на издание «Репортер». Журналисты пришли к таким выводам на основе информации об избыточном производстве оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

Сообщается, что все действующие бригады уже получили такие ОТРК, однако на вооружение ВС РФ вскоре должен поступить уже четырнадцатый новый комплекс. Это говорит о желании главного военного ведомства создавать новые подразделения. Слухи об этом витают в воздухе уже несколько месяцев, однако никаких подтверждений до настоящего момента не поступало.

Разработка новейшего вооружения позволит на протяжении последующих нескольких лет создать несколько новых армий, уверены журналисты. Но Минобороны пока не дает официальных комментариев по этому поводу.

Вам может понравиться

Морпехи Балтийского флота защитили побережье от десанта условного противника на учениях “Запад-2021”

В Калининградской области на военном полигоне «Хмелевка» тренировались военнослужащие морской пехоты Балтийского флота. В маневрах было задействовано 1000 бойцов, а также 50 единиц боевой техники. Целью учений была защита побережья

Путин не стал подписывать паралимпийцу его паспорт

Во время вручения госнаград двукратный чемпион и серебряный призер Паралимпийских игр в Токио по плаванию Андрей Николаев обратился к российскому президенту Владимиру Путину с шуточной просьбой. Так, Путин совершал подпись
  • Анна
  • 14.09.2021
  • читать 1 минуту

В Египте собираются открыть два новых туристических города

Халед аль-Анани, руководитель египетского Министерства туризма и древностей, отметил, что в Египте в скором времени будут открыты 2 дополнительных города для путешественников. Данное событие произойдет до конца текущего года. Первое
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 сентября – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 15 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 15 °C | Королев: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 26 °C | Подольск: погода, 15 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир: погода, 15 сентября – ясно, до 26 °C |