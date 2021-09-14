На территории РФ представили новую армейскую грузовую машину «Витязь-2», которая имеет бронированный модуль, спрятанный за обычным брезентом.

Данный грузовик обладает обманчивым внешним видом. Его кабина похожа на модель Урал-4320, а сзади установлена бортовая площадка с тентом из брезента. Однако за данной тканью скрывается покрытый бронированными листами модуль, который может вместить в себя до 16 бойцов. Он способен защитить их от патронов калибра 7,62х39 и 5,45х39 миллиметров.

Кабина грузового автомобиля имеет такую же защиту. Она также оснащена бронированными стеклами, выдерживающими пули калибра 7,62х54 мм. В них имеются бойницы, что дает возможность пассажирам открыть огонь по противникам, используя стандартное огнестрельное вооружение. Данный грузовик может выдержать взрыв мины или СВУ.