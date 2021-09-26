Видеоролик с речью израильского эксперта Якова Кедми на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» моментально стал одним из самых популярных в Сети. В своем выступлении политолог заявил, что Соединенные Штаты банально не умеют «воевать до смерти».

Он пояснил, что достаточно внимательно изучить историю США, чтобы понять – в ней нет ни единого эпизода, в котором американская армия продемонстрировала умение обороняться сама и кого-либо защищать.

Также в этой истории отсутствуют такие эпизоды, как оборона Брестской крепости или Сталинградская битва. У России все это было, поэтому она отлично понимает, что означает «воевать до смерти». Американские военные могут только говорить красивые речи, но в реальную войну, в которой нужно самоотверженно противостоять врагу, они не вступят никогда.

В качестве примера Кедми привел Филиппины, где американцы позорно бежали, хотя имели огромное численное превосходство над японскими военными.