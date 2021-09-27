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В информационном агентстве «Известия» отмечают, что исследователи из РФ смогли изобрести уникальную систему, позволяющую отправлять сообщения, не имея доступа к спутникам и сотовым сетям.

Новая технология базируется на применении радиоволн короткого диапазона. В настоящее время при их использовании можно общаться между собой на расстоянии до двухсот километров. Максимальная дистанция при этом составляет двадцать тысяч километров. Специалисты также ограничили число символов в сообщении до 160 знаков.

На данный момент времени разработанный российскими специалистами коммуникатор может отправлять информацию со скоростью до 120 знаков за 60 секунд. Указывается, что данная технология может пригодиться для создания связи между работниками, которым приходится работать в труднодоступных местах, находящихся вдали от цивилизации.

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