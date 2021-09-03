Россия и Соединенные Штаты остаются мировыми лидерами в создании новых подводных лодок. И это несмотря на то, что такую технику производят и Китай, и другие страны мира, пишет автор издания Popular Mechanics Кайл Мизоками.

Он также сравнивает самые современные подлодки РФ и США – субмарины классов «Ясень-М» и «Вирджиния».

Эксперт обращает внимание на преимущества в количестве вооружений, которое имеют Соединенные Штаты. Подводные лодки Block V оснащены четырьмя десятками крылатых ракет «Томагавк», которые обладают способность уже после запуска изменять курс полета и цель для атаки.

Россия устанавливает на свои субмарины только 34 ракеты «Калибр» или «Оникс». Однако если одна деталь, которая отдает преимущество именно «Ясеням». Все дело в том, что на американской «Вирджинии» имеется лишь 4 торпедных аппарата. На российских подлодках их восемь, что обеспечивает реальную экономию времени на перезарядке. А значит, дает превосходство в морском бою.

Кроме того, субмарины ВМФ РФ в скором времени начнут получать гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые моментально выведут их в лидеры. Впрочем, уже в 2025 году подобное оружие намеревается разработать и Пентагон.