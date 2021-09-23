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Алексей Гончаренко, украинский парламентарий, решил установить в Полтаве в честь Дня города билборды, на которых жителей призывают «идти на Москву».

На плакатах можно увидеть портрет Ивана Мазепы, экс-соратника Петра I, перешедшего на сторону Швеции в рамках Северной войны. Рядом с призывом начать движение на столицу России указана еще одна надпись: «Полтавская битва еще не окончена». Народный избранник добавил, что дорога к независимости для Украины началась именно с Полтавы.

В СМИ напоминают, что Полтавская битва произошла 312 лет назад между Россией и Швецией. Русской армией командовал Петр I, а шведской – Карл XII. В результате шведские войска были разгромлены, что являлось переломным моментом в войне. В конце концов, Стокгольм лишился доминирующей позиции в Европе.

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