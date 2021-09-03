Войчех Поляк, эксперт в области истории из Польши, в рамках интервью с журналистами отметил, что Варшава должна чаще требовать от Берлина репараций в связи с ухудшением взаимоотношений между странами.

Историк отметил, что Германия нанесла огромный ущерб Польше в годы Второй мировой войны, а затем доминировала над ней, уничтожив ее промышленность. Сейчас же ФРГ, желая наладить выгодные отношения с РФ, связанные с «Северным потоком – 2», жертвует своими соседями в Европе. Специалист считает, что в подобной ситуации требовать репарации не только можно, но и нужно.

По мнению Поляка, страна от этого ничего не потеряет, так как Берлин полностью игнорирует Варшаву на политической арене, а от союзничества польские власти ничего не получают. При этом Германия не станет отказываться от торговых отношений, так как они выгодны ей самой, поэтому Польша может не беспокоиться о каких-либо последствиях в данной отрасли.