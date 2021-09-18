В Пенсионном фонде России напомнили о выплате, которую получат некоторые россиянки уже во второй половине сентября.

Как уточняется, речь идёт о выплате для женщин, которые встали на учёт в женской консультации на ранних сроках беременности. Данное пособие было принято в июле этого года.

Для того, чтобы иметь право на получение пособия, женщине необходимо встать на учёт на сроке до 12-ти недель. Кроме того, доход женщины не должен превышать уровень прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания получателя пособия.

Рассматриваются заявки на получение выплаты в срок до 30 рабочих дней. Таким образом, во второй половине сентября выплата будет перечисляться тем, кто подавал заявление в августе. Отмечается также, что размер выплаты зависит от региона проживания женщины.

Недавно россиянам рассказали о ежемесячных выплатах в размере 11 303 рублей. Получить их могут семьи, в которых второй ребёнок родился после 2018 года.