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Представители ПФР решили напомнить гражданам РФ, что они имеют право на получение выплаты в размере 15 383 рублей. Подать соответствующее заявление нужно до конца сентября.

Отмечается, что данная выплата предназначена для россиян, имеющих право на соцподдержку и федеральные льготы. До завершения текущего месяца они должны решить, в каком виде им нужны данные социальные услуги: в денежном или натуральном. В последнем случае речь идет о медицинских препаратах, путевках в санатории и бесплатном проезде на общественном транспорте.

По умолчанию данные услуги предоставляются в натуральной форме. Поэтому желающим получить денежные средства необходимо отправить заявление в ПФР. Отмечается, что в следующем году каждый россиян из вышеуказанного списка сможет рассчитывать на выплату в размере 1,2 тысячи рублей в месяц. За год накапливается сумма в 15,3 тысячи рублей.

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