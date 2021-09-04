Удар беспилотного аппарата США 29 августа наносился по «легитимной цели», заявил официальный представитель Минобороны страны Джон Кирби. По его словам, в автомобиле, по которому попал дрон, находились террористы «Исламского государства в Хорасане» (ИГ, ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация).

Информацию о том, что в авто едут именно боевики, организовавшие теракт в аэропорту Кабула, Пентагону предоставила американская разведка. Поэтому никаких сомнений в правильности действий военнослужащих нет и быть не может, сообщил Кирби.

Напомним, что вместе с автомобилем беспилотник разрушил жилой дом и уничтожил еще две машины, не имевшие никакого отношения к теракту. В уничтоженном здании, по сведениям ЮНИСЕФ, погибла семья из девяти человек, семеро из которых – дети.