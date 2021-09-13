1 октября в России отмечается День пожилого человека. К этому празднику пенсионеры отдельных регионов получат приятные подарки и дополнительные надбавки к пенсионным выплатам.

Адвокат Алексей Гавришев рассказал, что в некоторых субъектах РФ пожилым людям выплачивают деньги, сумма которых зависит от возраста. К примеру, большей части пенсионеров выдают надбавку в 5 000, а тем, кто старше, 7 или даже 15 тысяч рублей. Чтобы узнать, какие именно выплаты предусмотрены в конкретном регионе, достаточно обратиться в органы социальной защиты.

В текущем году наибольшие выплаты ждут жителей Ненецкого автономного округа. Пенсионеры, которым уже исполнилось 70 лет получат по 17 тысяч рублей.

На самом деле все зависит исключительно от благосостояния регионов, власти которых устанавливают суммы надбавок. В отдельных областях пенсионерам выдают ценные подарки на День пожилого человека.