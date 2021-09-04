В Нью-Джерси поток воды, проломивший стену здания, обрушился на человека.

Произошедшее попало на видеокамеру. На записи, которая была выложена в Twitter, можно увидеть, что человек, не торопясь, идёт по оборудованному подвалу. Спустя несколько секунд после того, как он проходит мимо и выходит из видимости камеры, стена, рядом с которой он шел, обрушивается под напором воды, снося все на своём пути.

В ролике на фоне происходящего слышны крики. Позже выяснилось, что вода быстро заполнила помещение, и находящаяся в это время в подвале женщина была поднята к потолку. Она не умела плавать, и ей было страшно сдвинуться с места, так как здесь имелась точка с воздухом. Вскоре её вытащили члены семьи.

Отмечается, что в момент инцидента семья пыталась навести в доме порядок после непогоды.

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