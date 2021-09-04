В Мексиканском заливе недалеко от берегов американского штата Луизиана было обнаружено нефтяное пятно.

Как сообщается, заметили пятно на спутниковых снимках. Нефтью покрыто около 16 километров воды. Отмечается, что неподалёку от этого места располагается прибрежный нефтегазовый узел.

Согласно заявлению учёных, нефть могла появиться на воде из-за довольно серьёзной утечки, которая началась под водой. В свою очередь, утечка могла произойти из-за прошедшего недавно урагана «Ида». Так, ураган мог повредить старый трубопровод, который в настоящее время не используется.

Отмечается, что ситуация может обернуться экологической проблемой. Но в настоящее время на месте инцидента уже работает бригада, которая занимается локализацией утечки.

Недавно мы сообщали о дождях в Гренландии, которые, как считают учёные, указывают на глобальную катастрофу. Если ледяной щит Гренландии растает, то это приведёт к увеличению уровня мирового океана на семь метров.