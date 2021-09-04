Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Мексиканском заливе недалеко от берегов американского штата Луизиана было обнаружено нефтяное пятно.

Как сообщается, заметили пятно на спутниковых снимках. Нефтью покрыто около 16 километров воды. Отмечается, что неподалёку от этого места располагается прибрежный нефтегазовый узел.

Согласно заявлению учёных, нефть могла появиться на воде из-за довольно серьёзной утечки, которая началась под водой. В свою очередь, утечка могла произойти из-за прошедшего недавно урагана «Ида». Так, ураган мог повредить старый трубопровод, который в настоящее время не используется.

Отмечается, что ситуация может обернуться экологической проблемой. Но в настоящее время на месте инцидента уже работает бригада, которая занимается локализацией утечки.

Недавно мы сообщали о дождях в Гренландии, которые, как считают учёные, указывают на глобальную катастрофу. Если ледяной щит Гренландии растает, то это приведёт к увеличению уровня мирового океана на семь метров.

Вам может понравиться

В США подтвердили уникальность подхода России к применению боевых роботов

Соединенные Штаты достаточно давно используют беспилотные летательные аппараты. Но почти не внедряют боевых роботов в свои наземные силы. Россия же поступает с точностью до наоборот. Она слегка отстала в производстве

Вулканы остаются активными сотни тысяч лет после суперизвержения

Суперизвержения вулканов оставляют их активными и опасными на протяжении многих тысяч лет. Такой вывод сделали учение университета Кертин в Австралии после исследований одного из индонезийских супервулканов. Они выяснили, что вулкан

Политолог Суздальцев: Беларусь сильно переоценивает свою роль в обороне России

Западные границы России надежно защищены посредством группировки войск, которая базируется в Калининграде. Поэтому РФ нет никакой необходимости размещать военную базу на территории Белоруссии. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев. Он
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 сентября – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | Королев: погода, 4 сентября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 4 сентября – ясно, до 20 °C |