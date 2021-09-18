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Российский штурмовик С-25 в отличие от большинства других самолетов ВКС РФ, имеет огромный опыт реальных боев. В базовом варианте он проигрывает конкурентам по эффективности защиты от ракет противника и авионике, однако модернизированные версии лишены этого недостатка.

Эксперт издания The National Interest Марк Эпископос отметил, что на борту Су-25 имеется огромный арсенал вооружения, являющийся главным козырем этого самолета. Он полностью компенсирует незначительные минусы, а также дает возможность успешно атаковать любые наземные или морские цели.

Несмотря на то, что Су-25 достался РФ в наследство от Советского Союза, она продолжает использовать его в военных операциях, пишет эксперт. Он отмечает, что Россия регулярно модернизирует штурмовик, наделяя его новыми функциями и возможностями.

Напомним, что на территории бывшего СССР Су-25 изготавливался только на Тбилисском авиационном заводе. На днях это предприятие восстановило четыре штурмовика и успешно провело их испытания.

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