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Тбилисский авиационный завод восстановил для ВВС Грузии четыре устаревших советских штурмовика Су-25. Также предприятие оснастило самолеты новейшей радиоэлектронной навигационной системой.

Грузинские ВВС провели испытания восстановленных истребителей. Опытные летчики-испытатели выполнили на них несколько сложных фигур высшего пилотажа, после чего успешно посадили самолеты на аэродром.

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили, который наблюдал за тестовыми полетами, заявил, что к концу года в распоряжении ВВС появится еще два таких штурмовика. Кроме того, предприятие в столице страны восстановит вертолет Ми-24. В дальнейшем планируется производство винтокрылых машин в большом количестве.

Напомним, что Тбилисский авиационный завод был единственным в Советском Союзе предприятием, которое выпускало штурмовики Су-25.

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