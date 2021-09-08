С первых дней своего существования государство Израиль находится в стратегически опасном положении, фактически в окружении потенциальных противников. Это вынуждает его постоянно поддерживать обороноспособность своей армии. И Тель-Авив отлично с этим справляется. Еще в 1960-70 годах, находясь почти в полной международной изоляции, Израиль занялся разработкой оружия, которое до сих пор позволяет называть его страной с весьма продвинутым военным арсеналом.

Эксперт Роберт Фарли в издании The National Interest составил своеобразный рейтинг вооружения и техники Израиля, которые успешно используются для обеспечения национальной безопасности. В переводе на русский язык публикация представлена порталом Discover 24.

Истребители F-15I Thunder

Именно на этих самолетах держится авиация Израиля. Они были приобретены у США еще в 70-х годах прошлого столетия, но с тех пор несколько раз проходили углубленную модернизацию. Это позволило превратить их в идеальный инструмент для завоевания и удержания господства в воздухе, а также для нанесения ракетных ударов.

F-15I Thunder имеют нескольких серьезных конкурентов в Персидском заливе. Это F-15SA ВВС Саудовской Аравии, а также французские Rafale и британские «Тайфуны», поступающие на вооружение соседних стран. Однако модернизации, выполненные израильскими конструкторами, все же выводит их истребители на первую позицию в регионе.

ДЭПЛ Dolphin

В 60-х годах, стремясь защитить свое побережье от атак Сирии и Египта, Израиль купил в Германии подводные лодки Dolphin. Они до сих пор имеются на вооружении страны, однако автор уверен, что их роль в обороне несколько преувеличена. Они совершенно не подходят для патрулирования, однако справляются с другими немаловажными функциями – перехватом кораблей-нарушителей, высадкой десанта и нанесением ударов по противнику.

Именно по этой причине Фарли называет приобретение подводных лодок «Дельфин» одной из лучших инвестиций Тель-Авива.

Баллистические ракеты Jericho III

Список вооружения, обеспечивающего сдерживание потенциального противника, был бы неполным без стратегических ракет. К ним относятся баллистические «Иерехон-3», которые в 70-е годы заменили истребители-бомбардировщики F-4 Phantom американского производства.

Никто из противников Израиля в регионе не имеет ядерного вооружения, поэтому одно это обеспечивает ему неоспоримое преимущество. Кроме того, наличие баллистических ракет позволяет гарантировать, что в случае агрессии враг получит смертоносный ответный удар и будет уничтожен.

Танки Merkava

В 1979 году Израиль принял на вооружение танки отечественного производства, заменив ими британские и американские боевые машины. Все дело в том, что с поставками техники и комплектующих из-за рубежа в это время возник сбой, и нужно было срочно его компенсировать. В результате израильская армия получила первые танки «Меркава», которые сейчас постоянно модернизируются и составляют основу войск государства.

К примеру, боевые машины Merkava IV, которые постоянно дорабатываются для использования в условиях плотной городской застройки, неоднократно применялись в войнах против палестинских радикалов. Производство танков продолжается и сейчас, хотя в распоряжении Израиля уже имеется более 1600 единиц этой техники.

И немного о главной силе Израиля

Связующим звеном между всеми видами вооружений, перечисленными выше, является израильский солдат. Армия обороны страны с 1948 года довела систему подготовки бойцов практически до совершенства. Также грамотно продуманы инструменты привлечения потенциальных солдат в армию и удержанию их на контрактной службе.

По мнению автора, подготовка войск является одним из главных видов оружия Израиля, так как она дает возможность создавать квалифицированных летчиков, моряков и пехотинцев, готовых приложить все усилия для защиты своей страны. А также знающих каждую мелкую особенность техники и умеющих управлять ею.

Автор подчеркивает, что уникальные военные технологии и отлично подготовленная армия все же не являются гарантией защиты Израиля от многочисленных врагов. Поэтому очень многое зависит от политиков и дипломатов. Но войска все же выступают надежным инструментом сдерживания потенциальных противников.