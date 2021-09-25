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В настоящий момент Россия вырвалась в лидеры мировой технологической гонки в оборонной сфере, заявил польский дипломат Доминик Янковский. Он отметил, что в создании гиперзвукового оружия и разработке технологий искусственного интеллекта РФ находится вне конкуренции.

Кроме того, Москва делает огромные успехи в областях биоинженерии и нанотехнологий, стремительными темпами отдаляясь от ближайших соперников.

Среди реальных достижений дипломат отметил ракеты «Кинжал» и «Циркон», которые уже поступают на вооружении ВКС и флота России соответственно. Кроме того, он заявил, что РФ создает уникальные аппараты, работающие под управлением искусственного интеллекта. Это не только летательные, но и надводные, подводные и наземные роботы, аналогов которым в мире нет.

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